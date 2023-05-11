Значне зростання частки "сірого" ринку формується внаслідок постачання електромобілів з Китаю.

Минулого року українці придбали 40 тисяч нових автомобілів, серед яких електромобілів було 4137 штук, тобто близько 10%. За чотири місяці цього року з 17650 авто частка електромобілів вже понад 16%, щоб в абсолютних числах складає 2863 одиниці, стверджують в AUTO-Consulting. Виглядає позитивно, але ці продажі забезпечені не офіційними імпортерами.

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Частка “сірих” електромобілів минулого року складала 69%. Цього року, за підсумками першого кварталу року, цей показник зріс до 84%.

Така ситуація склалась з кількох причин.

По-перше, більшість з хітів в сегменті електромобілів не мають офіційних аналогів. Тобто, дрібні “сірі” автосалони привозять до нас різноманітні моделі з китайського ринку, яких навіть немає у Європі. Враховуючи цінову політику та пільги на екологічний транспорт в Китаї, а також пільги на розмитнення у нас, такі машини обходяться досить дешево. Остаточна ж ціна для покупця формується ринком, а він тут дуже конкурентний.

По-друге, офіційним імпортерам немає чого запропонувати в цьому сегменті. Так, офіційних електромобілів з’являється все більше, але вони значно дорожчі. До того ж нам доступна лише обмежена модельна гама електрокарів. Деякі автовиробники взагалі не надали право продавати електромобілі офіційним українським дилерам, враховуючи невеликий обсяг ринку.

Яскравий приклад – Honda. Японський автовиробник має власні електрокари, які досить успішно у нас продаються, але... завдяки «сірим» автосалонам. Ще б пак, адже деякі з них пропонують модель Honda M-NV з автономним пробігом до 480 км за мільйон (999 900 грн). Водночас офіційний імпортер пропонує міський хетчбек Honda Jazz e:HEV (іншого зараз немає), який коштує 1 164 900 грн.

В “Хонда Україна” обіцяють заповнити електромобільну нішу найближчим часом, але їм доведеться вступити в жорстку конкуренцію з «сірими» дилерами, які також пропонують Honda.

На сьогодні частка “сірого” ринку в загальному обсягу українського авторинку вже складає 14% усіх проданих нових автомобілів (17650 штук). А ще на початку 2022 року цей показник був лише 2-3%. Все йде до того, що скоро кожна п’ята продана в Україні нова машина буде “сірою”, адже до кінця року цей показник може сягнути 20%!

Більшість власників електромобілів з Китаю обирають їх за ціною, а також прагнуть зекономити в майбутньому – на пальному, відсутності регулярного дорогого техобслуговування тощо. Але коли щось вийде з ладу, то про досвід ремонту рідкісного китайського бренду мало хто не думає. Допоки особисто не стикнеться з такою проблемою. Щось подібне на українському ринку вже відбувалося у 90-і та початку 2000-х.

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Водночас у “сірих” автомобілів може виникнути проблема з сервісом та запчастинами. Наприклад, на автомобілі Volkswagen ID в Україні не розповсюджується гарантія, авторизовані дилери чи будь-які сервісні центри, схвалені Volkswagen в Україні, не можуть здійснювати ремонт будь-яких елементів чи складових частин таких автомобілів.

Краща ситуація в сегменті преміальних електромобілів. Грошовитим власникам Porsche Taycan або Audi e-tron GT не стільки важлива певна вигода при купівлі або в процесі користування, як якісний сервіс та новий досвід експлуатації.

Таким чином, стрімке зростання “сірого” ринку несе як позитивні моменти (сприяє розповсюдженню електричних авто), так і негативні (можливі проблеми з сервісом).