Как ни странно, несмотря на смертельную опасность, никто из пассажиров не выражает возмущение. По крайней мере, насколько можно судить, не зная бенгальского.

То, что вы сейчас увидите, может шокировать. В этом видео все неправильно: руль автобуса с правой стороны, левостороннее движение, а главное – поведение водителя и экспедитора, которые решили любой ценой обогнать другой рейсовый автобус.

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Возможно жители Бангладеша и привыкли к такому, но туристам, наверное, лучше выбрать другие способы для путешествий по этой азиатской стране.

Этот ролик был снят из салона рейсового автобуса на трассе Динаджпур – Дакка в Бангладеш. Как и в других странах Азии, бенгальские водители не слишком озабочены четким соблюдением правил дорожного движения. Да что там ПДД, местные водители пренебрегают даже здравым смыслом, вытворяя на ​​дороге такое, что даже в ночных кошмарах не приснится немецким инспекторам дорожного движения.

При просмотре рекомендуется установить скорость воспроизведения видео на х2. Стоит ли напоминать, насколько опасной будет попытка повторить увиденное в жизни?

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