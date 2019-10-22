Як не дивно, незважаючи на смертельну небезпеку, ніхто з пасажирів не висловлює обурення. Принаймні, наскільки можна судити, не знаючи бенгальської.

Те, що ви зараз побачите, може шокувати. У цьому відео усе неправильно: кермо автобуса з правого боку, лівосторонній рух, а головне – поведінка водія та експедитора, які вирішили за будь-яку ціну обігнати інший рейсовий автобус.

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Можливо жителі Бангладеш і звикли до такого, але туристам, напевно, краще обрати інші способи для подорожей цією азійською країною.

Цей ролик був знятий з салону рейсового автобуса на трасі Дінаджпур - Дакка у Бангладеш. Як і в інших країнах Азії, бенгальські водії не надто переймаються чітким дотриманням правил дорожнього руху. Та що там ПДР, місцеві шофери нехтують навіть здоровим глуздом, витворяючи на дорозі таке, що навіть у нічних жахіттях не насниться німецьким інспекторам дорожнього руху.



При перегляді радимо встановити швидкість відтворення відео на х2. Чи варто нагадувати, наскільки небезпечною буде спроба повторити побачене в житті?

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