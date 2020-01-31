Кокпит спорткара в буквальном смысле эгоцентричный – он одноместный, а сиденье размещено посередине.

Первое, что нужно знать об этом автомобиле – это реплика Porsche 550 Spyder. Не идентичная, осовремененная и предназначенная для одинокого гонщика. И существует в единственном экземпляре.

Смотрите также: Видео эпической аварии "Запорожца" и Lexus показали в Сети

Американская компания Vintage Motorcars выпускает реплики классических автомобилей. Однако кастомайзеры с S-Klub решили приложить руку к модерновой немецкой классики и вот что из этого получилось.

Porsche 550 Spyder окрашен в коричневый оттенок из цветовой палитры Toyota. Кузов А внутри, в том числе под капотом и в багажнике, обшит яркой оранжевой кожей. На приборах машины нанесено название проекта – Selfish, то есть "эгоистичный", выполненную тем же шрифтом, что и оригинальный бейджик Spyder.

Одноместный спидстер весит менее 600 килограммов, на которые приходятся 200 лошадиных сил мощности. Они поступают от двигателя Volkswagen Type 4, "расточенного" до объема в 2,6 литра, что гораздо больше рабочего объема оригинального мотора. Интересно, что все металлические детали, которые можно найти под капотом, покрыты позолотой. По словам автора проекта, у Selfish есть родной брат – также одноместная реплика Porsche 550, но с оппозитным турбомотором Subaru.

Также интересно: Шесть уникальных гоночных болидов Lancia продают за 7,5 миллиона долларов