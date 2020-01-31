Кокпіт спорткара в буквальному сенсі егоцентричний – він одномісний, а сидіння розміщене посередині.

Перше, що потрібно знати про цей автомобіль, – це репліка Porsche 550 Spyder. Не ідентична, осучаснена та призначена для самотнього гонщика. Й існує в єдиному екземплярі.

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Американська компанія Vintage Motorcars випускає репліки класичних автомобілів. Однак кастомайзери з S-Klub вирішили прикласти руку до модернової німецької класики і ось що з цього вийшло.

Porsche 550 Spyder пофарбований у коричневий відтінок з кольорової палітри Toyota. Кузов А всередині, в тому числі під капотом та в багажнику, обшитий яскравою помаранчевою шкірою. На приладах машини нанесено назву проекту – Selfish, тобто “егоїстичний”, виконану тим же шрифтом, що й оригінальний бейджик Spyder.



Одномісний спідстер важить менше 600 кілограмів, на які приходяться 200 кінських сил потужності. Вони надходять від двигуна Volkswagen Type 4, “розточеного” до ємності у 2,6 літра, що набагато більше за робочий об’єм оригінального мотора. Цікаво, що усі металеві деталі, які можна знайти під капотом, вкриті позолотою. За словами автора проекту, у Selfish є рідний брат – також одномісна репліка Porsche 550, але з опозитним турбомотором Subaru.

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