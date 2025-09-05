На Волыни будут судить продавца стильных "гуманитарных" авто

Теперь фигуранта уголовного дела будут судить за контрабандный ввоз автомобилей под видом гуманитарной помощи для подразделений Сил обороны и гуманитарных миссий. Как сообщает Волынская областная прокуратура, мужчине светит уголовная статья.

Дельцу инкриминируют преступные действия по ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 УК Украины, то есть контрабанда подакцизных товаров и легализации средств, полученных преступным путем.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанный гражданин наладил схему незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины. Действовал обманным путем, прикрываясь благотворительностью.

При пересечении границы фигурант декларировал закупленные в Литве машины как гуманитарную помощь для нужд ВСУ. При этом он использовал реквизиты благотворительной организации, не вызывая никаких подозрений у таможенников.

Фото: прокуратура Волыни

Правда, в ВСУ эти автомобили не попадали. Ввезенный гуманитарный транспорт фигурант продавал за наличные. Часть техники он разбирал на запчасти для дальнейшей реализации.

Следствием установлено, что таким образом житель Ковельского района незаконно ввез четыре автомобиля общей стоимостью почти два миллиона гривен.

В ходе обыска обнаружены машины, готовились к продаже и были в состоянии разборки на запчасти. На этот транспорт и снятые с раскрученных машин детали, отдельные системы и агрегаты наложен арест.

Дело передано в суд, который уже определит дальнейшую судьбу фигуранта уголовного дела.