На Волині судитимуть продавця стильних "гуманітарних" авто

Тепер фігуранта кримінального впровадження судитимуть за контрабандний ввіз автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для підрозділів Сил оборони та гуманітарних місій. Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, чоловікові світить кримінальна стаття.

Ділку інкримінують злочинні дії за ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто контрабанда підакцизних товарів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Читайте також Львів'янин ввозив авто як "гуманітарку" та продавав їх на ринку

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначений громадянин налагодив схему незаконного переміщення транспортних засобів через митний кордон України. Діяв обманним шляхом, прикриваючись доброчинністю.

При перетині кордону фігурант декларував закуплені у Литві машини як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. При цьому він використовував реквізити благодійної організації, не викликаючи жодних підозр у митників.

Фото: прокуратура Волині

Щоправда, до ЗСУ ці автомобілі не потрапляли. Ввезений гуманітарний транспорт фігурант продавав за готівку. Частину техніки він розбирав на запчастини для подальшої реалізації.

Слідством встановлено, що у такий спосіб житель Ковельського району незаконно ввіз чотири автомобілі загальною вартістю майже два мільйони гривень.

Читайте також Волинський автосалон з продажу гуманітарних авто прикрили

У ході обшуку виявлено машини, що готувалися до продажу та були в стані розбирання на запчастини. На цей транспорт та зняті з розкручених машин деталі, окремі системи та агрегати накладено арешт.

Справа передана до суду, який уже визначить подальшу долю фігуранта кримінальної справи.