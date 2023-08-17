Вот уже несколько месяцев стоит на страже северных границ Украины классическая боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 советских времен, осовремененная до неузнаваемости.

В течение зимы волонтеры Волынской и Тернопольской областей и механики отдельной Волынской бригады ТРО существенно переработали советскую БРДМ-2. Время показало, что вышел современный бронированный автомобиль. И хотя во внешних чертах кузова все еще угадывается прежняя “бээрдээмка”, здесь уже прописана вся инженерная партитура для распространения такого опыта.

После нескольких десятков лет пребывания на балансе ГСЧС в городе Рожище Волынской области эта двухосная полноприводная амфибия 4х4 с цепным приводом еще на четыре дополнительных выдвижных колеса (по два с каждой стороны) снова перешла к военным. Состояние броневика было таким, что достойным внимания был разве что кузов и его трансмиссия, но и те нуждались в модернизации и полном ТО. Итак, корпус и мосты остались оригинальными.

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Лишились водомета, обеспечивавшего ход по воде. Выбросили коробку отбора мощности и карданный вал. Вытащили дополнительные колеса, их гидравлические цилиндры и цепной привод с коробкой отбора мощности. За счет такого "демонтажа" удалось снизить массу машины.

Пол также стал ровным. Появилась возможность наварить дополнительные бронированные листы и сделать корпус кузова менее уязвимым для стрелкового оружия и обломков снарядов или мин.

Теперь этот корпус легко выдерживает даже выпущенные вблизи бронебойные пули 5.45 мм. Скриншот: Авто24

Претерпела изменения и поверхность БРДМ. Там вместо примитивной пулеметной надстройки поставили башню с поворотным механизмом от уничтоженного российского БТР. Она обладает лучшими характеристиками как по скорости кругового вращения, так и по вертикальному и горизонтальному сектору ведения пулеметного огня по наземным и низколетающим целям.

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С помощью установленных приборов ночного видения добавилась возможность уничтожать врага в темноте. Теперь это уже не БРДМ, а самый настоящий грозный "Волкулака" – так назвали эту машину.

У БРДМ-2 появилась не только боковая дверь, но и подножка возле условных порогов. Скриншот: Авто24

Для быстрого продвижения десанта внутрь сделали боковую дверь, поскольку верхние люки замедляли время занятия мест или выход из салона. Кстати, боковая дверь и ровный пол по всей площади салона позволили брать на борт раненых, а также разнообразные грузы.

Старый карбюраторный двигатель тоже ушел в прошлое. От него отказались из-за слабого силового потенциала и чрезмерного потребления бензина. В моторную нишу, которая находится в задней части, втиснули дизельный двигатель Mercedes-Benz.

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О его модели ничего не сказано. По мнению экспертов Авто24, это может быть 170-сильный агрегат от Atego из семейства среднетоннажных грузовиков полной массой от 6,5 до 16 тонн или 5,5-литровый четырехцилиндровый турбодизель из многофункционального Unimog. У того в полукапотной моторной нише стоит двигатель мощностью 170 кВт (231 л.с.) с 900 Нм максимального крутящего момента, создаваемого при 1200-1600 об/мин. В оригинальной моторной комплектации БРДМ-2 был 140-сильный двигатель Заволжского моторного завода.

Зимние испытания показали надежные ходовые свойства разведывательно-дозорной машины с новым дизельным двигателем от грузовика Mercedes-Benz. Скриншот: Авто24

Для облегчения управления взяли из микроавтобуса Ford Transit гидроусилитель руля. Также было внесено улучшение в систему охлаждения двигателя, поскольку его радиатор оказался в закрытом коробе бронированного кузова.

На одной машине волонтеры и механики Волынской бригады ТРО останавливаться не намерены: практика использования первой перелицованной БРДМ показала, что снятые с консервации такие машины еще могут хорошо послужить Отечеству.

И хотя через врезанные боковые двери это уже не плавающая амфибия, все-таки ходовой потенциал и боевые свойства "Волкулака" стали лучше бывшей БРДМ. Скриншот: Авто24