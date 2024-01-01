На Волыни восстановили мост, который не видел ремонта 52 года

За более чем полувековое время эксплуатации это искусственное сооружение на автомобильной дороге Т-03-10 Старая Выжевка – Буцинь –/М-19/ физически износилось и стало непригодным для безопасной эксплуатации. Старое сооружение считалось аварийным, что несло массу неудобств логистике как громады, так и району в целом.

За восстановление важного для региона 64-летнего по возрасту моста взялась Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области. Работы начались в октябре.

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Накануне Нового года движение по мосту на упомянутой автодороге восстановлено в полном объеме и без весовых ограничений для транспорта, допущенного к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Восстановленный мост улучшит логистику всего региона. Фото: Служба восстановления Волыни

За неполные три месяца мостовики усилили опоры 6-метрового моста, устроили плиты пролетного строения, уложили асфальт на проезжей части, устроили тротуары, восстановили ограждения. Кроме этого, здесь осуществили противопаводковую защиту существующих конструкций, обустроили водоотвод.

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Сколько еще мост простоит – неизвестно, но местные жители уверены, что на полвека его хватит.

В прошлом году на этой автодороге отремонтирован 54-метровый мост в поселке Старая Выжевка.