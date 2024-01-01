На Волині відновили міст, який не бачив ремонту 52 роки

За понад півстолітній час експлуатації ця штучна споруда на автомобільній дорозі Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь –/М-19/ фізично зносилася й стала непридатною для безпечної експлуатації. Стара споруда вважалася аварійною, що несло масу незручностей логістиці як громади, так і району в цілому.

За відновлення важливого для регіону 64-річного за віком мосту взялася Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Роботи розпочалися у жовтні.

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Напередодні Нового року рух по мосту на згаданій автодорозі відновлено в повному обсязі та без вагових обмежень для транспорту, допущеного до експлуатації на дорогах загального користування.

Відновлений міст поліпшить логістику всього регіону. Фото: Служба відновлення Волині

За неповні три місяці мостовики посилили опори 6-метрового мосту, влаштували плити прогонової будови, уклали асфальт на проїзній частині, влаштували тротуари, поновили огородження. Окрім цього, тут здійснили протипаводковий захист існуючих конструкцій, облаштували водовідведення.

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Скільки ще міст простоїть – невідомо, але місцеві жителі впевнені, що на півстоліття його вистачить.

Торік на цьому автошляху відремонтовано 54-метровий міст у селищі Стара Вижівка.