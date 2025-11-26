На Закарпатье уклонистов перевозили в инкассаторской машине

Правоохранители перекрыли маршрут дельцов, которые разработали схему доставки мужчин к границе на инкассаторской машине с включенными "люстрами".

Как говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Закарпатской области, задержаны двое работников банковского учреждения.

Читайте также Фургон с уклонистами и двумя машинами прикрытия до границы не доехал

Банковский фургон инкассаторов после работы "таксовал"

Захват организаторов незаконной перевозки "ценных грузов" и уже "обилеченного" пассажира произошел в Береговском районе. Правоохранители при силовой поддержке спецназа КОРД остановили инкассаторское авто вблизи села Яноши.

Это произошло именно в тот момент, когда инкассаторы перевозили очередного "клиента" до линии государственной границы. Мужчина успел оплатить водителю и инкассатору первую часть средств за доставку до приграничья, а другую часть денег должен был передать по прибытию.

На прелых листьях со стороны пассажирской двери инкассаторской машины "прилег" инкассатор. Фото: Нацполиция

Совместная операция трех силовых структур

Разоблачение "трансфера" по оперативной информации осуществляли сотрудники Береговского районного отдела полиции совместно с работниками 27-го пограничного отряда и СБУ.

Работу двух работников одного из банковских учреждений, которые организовали незаконный трансфер и переправки через границу военнообязанных мужчин, разоблачили сполна и с доказательствами.

Читайте также Уклонистов везли через границу в ГАЗ-66 со свиньями и козами

"Трансфер" дешевым не бывает

Незаконные действия совершали 42-летний и 58-летний жители Львовской области. Для этого они использовали служебный инкассаторский автомобиль.

"Внутри авто была специальная защитная капсула, в которой они скрывали клиентов. Таким образом мужчин перевозили из Львовщины в город Берегово, где их в дальнейшем переправляли через лес в Венгрию. Стоимость схемы составляла 16 500 долларов: 15 000 стоила незаконная переправка через границу, еще 1 500 – транспортировка к месту пересечения" – комментируют схему в Полиции.

Инкассаторский автомобиль с включенной "люстрой" до границы не доехал, хотя там уже близко. Фото: Нацполиция

Что инкассаторам инкриминируют

Следователи Береговского районного отдела полиции квалифицировали действия задержанных по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают возможных сообщников в этой схеме. Процессуальное руководство осуществляет Береговская окружная прокуратура.