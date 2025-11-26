На Закарпатті ухилянтів перевозили в інкасаторській машині

Правоохоронці перекрили маршрут ділків, котрі розробили схему доставлення чоловіків до кордону на інкасаторській машині з увімкненими "люстрами".

Як йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції у Закарпатській області, затримано двох працівників банківської установи.

Банківський фургон інкасаторів після роботи "таксував"

Захоплення організаторів незаконного перевезення "цінних вантажів" та вже "обілеченого" пасажира відбулося у Берегівському районі. Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД зупинили інкасаторське авто поблизу села Яноші.

Це сталося саме в той момент, коли інкасатори перевозили чергового "клієнта" до лінії державного кордону. Чоловік встиг оплатити водієві та інкасатору першу частину коштів за доставлення до прикордоння, а іншу частину грошей мав передати по прибуттю.

На прілому листі зі сторони пасажирських дверей інкасаторської машини "приліг" інкасатор. Фото: Нацполіція

Спільна операція трьох силових структур

Викриття "трансфера" за оперативною інформацією здійснювали співробітники Берегівського районного відділу поліції спільно з працівниками 27-го прикордонного загону та СБУ.

Роботу двох працівників однієї з банківських установ, які організували незаконний трансфер і переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків, викрито сповна та з доказами.

"Трансфер" дешевим не буває

Незаконні дії вчиняли 42-річний та 58-річний жителі Львівської області. Для цього вони використовували службовий інкасаторський автомобіль.

"Усередині авто була спеціальна захисна капсула, у якій вони приховували клієнтів. У такий спосіб чоловіків перевозили зі Львівщини до міста Берегове, де їх надалі переправляли через ліс до Угорщини. Вартість схеми становила 16 500 доларів: 15 000 коштувало незаконне переправлення через кордон, ще 1 500 – транспортування до місця перетину" – коментують схему у Поліції.

Інкасаторський автомобіль з увімкненою "люстрою" до кордону не доїхав, хоча там уже близько. Фото: Нацполіція

Що інкасаторам інкримінують

Слідчі Берегівського районного відділу поліції кваліфікували дії затриманих за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють можливих спільників у цій схемі. Процесуальне керівництво здійснює Берегівська окружна прокуратура.