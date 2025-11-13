Фургон з ухилянтами і двома машинами прикриття до кордону не доїхав

У результаті спецоперації, проведеної 9 листопада у селі Ділове, правоохоронці затримали п’ятьох учасників злочинної групи. Про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Слідство встановило, що до організації каналу втечі були причетні четверо мешканців Івано-Франківської області віком від 18 до 30 років та 28-річний житель села Лазещина Рахівського району.

Читайте також Ухилянтів везли через кордон в ГАЗ-66 зі свинями та козами

По 10 тисяч доларів США з людини

Послуга з нелегального перетину кордону до Румунії у фігурантів справи коштувала 10 тисяч доларів США з людини.

Потенціальних клієнтів тимчасово розміщували в одному з готелів на Івано-Франківщині, а згодом перевозили до прикордонного села Ділове у фургоні з будівельними матеріалами.

Читайте також Тису не треба буде перепливати: будують міст



Схема переправлення ухилянтів виявилася "сирою"

За чітко розробленим сценарієм фігуранти розробили власну схему технологією доставлення клієнтів до місця пішого перетину кордону.

До справи організатори підходили серйозно. У вантажному салоні легкого комерційного автомобіля чоловіків ховали під вантажем.

За тими клунками та мішками перевізник сховав військовозобов'язаних. Фото: Нацполіція Закарпаття

Для прикриття спецоперації з переправлення ухилянтів група використовувала ще два автомобілі супроводу. Водії тих машин відстежували ситуацію на трасі.

Вони моніторили маршрут, виявляли на автошляхах та попереджали про наявність мобільних блокпостів чи патрульних екіпажів.

Читайте також Нелегальні емігранти самі здались поліції через жахливі умови транспортування

Через кордон – пішим маршрутом

За розробленою технологією фургон зупинявся у безлюдному місці. Нелегали висаджувалися й далі для перетину слід було пройти через загороджувальний паркан і та форсувати річку Тиса.

Там було все продумано, переправники забезпечили своїх клієнтів навіть драбиною для подолання перешкод.

Фургон за мить до відкриття дверей вантажного відсіку з охочими перетнути кордон. Скриншот: Авто24

Автомобілі супроводу не допомогли

Аферу викрили. Під час затримання правоохоронці вилучили п’ять транспортних засобів, 14 мобільних телефонів та готівку у національній і іноземній валюті.

Читайте також Водій відшмагав "зайців" ременем: що йому за це буде

Усіх п’ятьох учасників затримано відповідно до статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів.