Нелегальні емігранти самі здались поліції через жахливі умови транспортування

Йдеться про вантажівку, що їхала по трасі D8, поблизу міста Вельтруси, між Прагою і Дрезденом. Повідомлення надійшло в поліцію ввечері в понеділок, близько 20:00.

Для зупинки вказаної групи та охорони околиць на випадок спроби втечі на маршрут було направлено кілька патрульних машин, служби порятунку та екіпажів швидкої медичної допомоги. Про це стисло йдеться в повідомленні служби порятунку Záchranná služba ASČR та інших чеських ресурсів.

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На трасі тимчасово призупинили рух, а за ситуацією зверху спостерігав гелікоптер, оснащений тепловізором. Через деякий час магістральний тягач DAF з напівпричепом, за кермом якого був білорус, виявили та зупинили.

В тісному трейлері перебувало майже три десятки нелегалів, яким уже увірвався терпець від жахливих умов. Попри загрозу депортації з країни, вони все-таки набрали номер поліції й попросили допомоги.

За коробками вантажу водій влаштував пасажирський салон. Фото: Záchranná služba ASČR

Це був DAF XF екологічного формату Євро 6, в кабіні якого працював кондиціонер та була комфортна температура. А ось всередині тентового причепа, куди водій завантажив пасажирів, люди втрачали свідомість від духоти й доступу свіжого повітря.

Коли водія фури з литовськими номерами попросили відкрити двері трейлера, то поліцейські побачили звичайний вантаж, що тягнувся до самого кінця кузова. А ось далі у невеличкій ніші ховалися близько 30 іммігрантів, які видавали себе за сирійців.

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Нелегальні пасажири були у поганому стані, оскільки розпечений трейлер нагадував духовку, куди практично не надходило свіже повітря. На жаль, одна з жінок була в такому важкому стані, що втратила свідомість, а потім, попри кілька десятків хвилин реанімації, померла.

Решту іммігрантів оглянула швидка допомога. Пересвідчившись, що загрози здоров’ю немає та припинивши кілька спроб втечі, їх посадили в автобус пожежної охорони та доправили до місця, визначеного поліцією.

Підозрюваного у сприянні незаконного перетину кордону білоруса залишили під вартою. Тут є ознаки свідомої участі в контрабанді. Разом з тим, проти самих іммігрантів, які нелегально опинилися в Чехії, були порушені справи та, ймовірно, їх буде депортовано.

За попередніми даними, всі ці люди лише проїжджали через Чехію транзитом, а вантажівка мала доставити їх до однієї з країн Західної Європи.