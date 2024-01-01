Нелегальные эмигранты сами сдались полиции из-за ужасных условий транспортировки

Речь идет о грузовике, ехавшем по трассе D8, вблизи города Вельтрусы, между Прагой и Дрезденом. Сообщение поступило в полицию вечером в понедельник, около 20:00.

Для остановки указанной группы и охраны окрестностей на случай попытки побега на маршрут было направлено несколько патрульных машин, службы спасения и экипажей скорой медицинской помощи. Об этом кратко говорится в сообщении службы спасения Záchranná služba ASČR и других чешских ресурсов.

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На трассе временно приостановили движение, а за ситуацией сверху наблюдал вертолет, оснащенный тепловизором. Через некоторое время магистральный тягач DAF с полуприцепом, за рулем которого был белорус, обнаружили и остановили.

В тесном трейлере находилось почти три десятка нелегалов, которым уже лопнуло терпение от ужасных условий. Несмотря на угрозу депортации из страны, они все-таки набрали номер полиции и попросили помощи.

За коробками груза водитель устроил пассажирский салон. Фото: Záchranná služba ASČR

Это был DAF XF экологического формата Евро 6, в кабине которого работал кондиционер и была комфортная температура. А вот внутри тентового прицепа, куда водитель загрузил пассажиров, люди теряли сознание от духоты и доступа свежего воздуха.

Когда водителя фуры с литовскими номерами попросили открыть двери трейлера, то полицейские увидели обычный груз, что тянулся до самого конца кузова. А вот дальше в небольшой нише прятались около 30 иммигрантов, которые выдавали себя за сирийцев.

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Нелегальные пассажиры были в плохом состоянии, поскольку раскаленный трейлер напоминал духовку, куда практически не поступал свежий воздух. К сожалению, одна из женщин была в таком тяжелом состоянии, что потеряла сознание, а затем, несмотря на несколько десятков минут реанимации, умерла.

Остальных иммигрантов осмотрела скорая помощь. Убедившись, что угрозы здоровью нет и пресекая несколько попыток побега, их посадили в автобус пожарной охраны и доставили к месту, определенного полицией.

Подозреваемого в содействии незаконного пересечения границы белоруса оставили под стражей. Здесь есть признаки сознательного участия в контрабанде. Вместе с тем, против самих иммигрантов, которые нелегально оказались в Чехии, были возбуждены дела и, вероятно, они будут депортированы.

По предварительным данным, все эти люди только проезжали через Чехию транзитом, а грузовик должен был доставить их в одну из стран Западной Европы.