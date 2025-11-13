Фургон с уклонистами и двумя машинами прикрытия до границы не доехал

В результате спецоперации, проведенной 9 ноября в селе Деловое, правоохранители задержали пятерых участников преступной группы. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Следствие установило, что к организации канала побега были причастны четверо жителей Ивано-Франковской области в возрасте от 18 до 30 лет и 28-летний житель села Лазещина Раховского района.

По 10 тысяч долларов США с человека

Услуга по нелегальному пересечению границы в Румынию у фигурантов дела стоила 10 тысяч долларов США с человека.

Потенциальных клиентов временно размещали в одном из отелей на Ивано-Франковщине, а впоследствии перевозили до пограничного села Деловое в фургоне со строительными материалами.

Схема переправки уклонистов оказалась "сырой"

По четко разработанному сценарию фигуранты разработали собственную схему технологии доставки клиентов к месту пешего пересечения границы.

К делу организаторы подходили серьезно. В грузовом салоне легкого коммерческого автомобиля мужчин прятали под грузом.

За теми мешками и мешками перевозчик спрятал военнообязанных. Фото: Нацполиция Закарпатья

Для прикрытия спецоперации по переправке уклонистов группа использовала еще два автомобиля сопровождения. Водители тех машин отслеживали ситуацию на трассе.

Они мониторили маршрут, выявляли на автодорогах и предупреждали о наличии мобильных блокпостов или патрульных экипажей.

Через границу – пешим маршрутом

По разработанной технологии фургон останавливался в безлюдном месте. Нелегалы высаживались и дальше для пересечения следовало пройти через заградительный забор и и форсировать реку Тиса.

Там было все продумано, переправщики обеспечили своих клиентов даже лестницей для преодоления препятствий.

Фургон за мгновение до открытия дверей грузового отсека с желающими пересечь границу. Скриншот: Авто24

Автомобили сопровождения не помогли

Аферу разоблачили. Во время задержания правоохранители изъяли пять транспортных средств, 14 мобильных телефонов и наличные в национальной и иностранной валюте.

Все пятеро участников задержаны в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенное из корыстных побуждений.