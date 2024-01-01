Уклонистов везли через границу в ГАЗ-66 со свиньями и козами

Это первый случай совместной перевозки скота и людей. Как сообщает Государственная пограничная служба, "шишига" в таком исполнении кузова должна была довезти нелегалов до самой границы.

Замысел у местного пастуха и водителя был хитрым. Они в бортовой платформе настелили еще один пол. Туда впихнули четырех желающих нелегально пересечь границу. Для комфорта пассажиров внутрь набросали всякого хлама в виде старых матрасов и одеял.

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Для правдивости перевозки домашних животных на новое пастбище через пограничную режимную зону сверху над "пассажирским салоном" разместили коз, свиней и теленка. Планировалось довезти клиентов до самой границы, а дальше – пешком направить их по тропинке в Румынию.

Фото: ГПСУ

На этой услуге переправщики должны были заработать 18 000 долларов. Однако пограничный наряд и патрульный экипаж полиции решили проверить ГАЗ-66 и его водителя с пастухом. Остановили машину в пограничной зоне. Заодно взглянули на груз скота.

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Замысел "коммерсантов" в ходе осмотра транспортного средства не стал тайной: после того, как на уклонистов помочились и опорожнились свиньи и козы, пограничники попросили "пассажиров" покинуть "салон". У пограничников есть своя статья наказания за попытку нелегального пересечения границы, а у полиции – своя.

Фото: ГПСУ

Бортовой автомобиль ГАЗ-66, деньги и мобильные телефоны изъяли, водителя и пастуха задержали, им объявили подозрение. Нарушителей привлекли к административной ответственности, но следственные действия еще продолжаются. О дальнейшей судьбе домашних животных ничего не сказано. Будем надеяться, что с ними все в порядке.