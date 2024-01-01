Ухилянтів везли через кордон в ГАЗ-66 зі свинями та козами

Це перший випадок спільного перевезення худоби та людей. Як повідомляє Державна прикордонна служба, "шишига" в такому виконанні кузова мала довезти нелегалів до самісінького кордону.

Задум у місцевого пастуха та водія був хитрим. Вони в бортовій платформі настелили ще одну підлогу. Туди впихнули чотирьох охочих нелегально перетнути кордон. Для комфорту пасажирів всередину накидали усілякого мотлоху у вигляді старих матраців та ковдр.

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Для правдивості перевезення свійських тварин на нове пасовище через прикордонну режимну зону зверху над "пасажирським салоном" розмістили кіз, свиней та теля. Планувалося довезти клієнтів до самісінького кордону, а далі – пішки спрямувати їх стежиною в Румунію.

Фото: ДПСУ

На цій послузі переправники мали заробити 18 000 доларів. Однак прикордонний наряд та патрульний екіпаж поліції вирішили перевірити ГАЗ-66 та його водія з пастухом. Зупинили машину в прикордонній зоні. Заодно поглянули на вантаж худоби.

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Задум "комерсантів" в ході огляду транспортного засобу не став таємницею: після того, як на ухилянтів помочились та випорожнились свині та кози, прикордонники попросили "пасажирів" покинути "салон". У прикордонників є своя стаття покарання за спробу нелегального перетину кордону, а у поліції – своя.

Фото: ДПСУ

Бортовий автомобіль ГАЗ-66, гроші та мобільні телефони вилучили, водія та пастуха затримали, їм оголосили підозру. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, але слідчі дії ще тривають. Про подальшу долю свійських тварин нічого не сказано. Будемо сподіватися, що з ними все гаразд.