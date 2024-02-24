Кабмин принял сразу два существенных решения относительно изменений на границе с Венгрией - согласовано открытие пункта пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" и запуск пустых грузовиков через МАПП "Лужанка - Берегшурань".

Изменения внесены в профильное Соглашение. Правда, для реализации проекта следует дождаться согласования венгерских коллег. На рабочем уровне эти вопросы проработаны, обсуждены и согласованы. После официального решения стороны перейдут в практическую плоскость выполнения запланированного.

Приоритетным для Украины является запуск пустого транспорта через Лужанку, что позволит разгрузить МАПП "Чоп". Это – единственный пункт, пропускающий грузовики в Венгрию.

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Задача в том, чтобы сделать более результативным пункт пропуска "Чоп" для транспорта с грузом, а пустые фуры пустить через Лужанку.

МАПП "Большая Паладь" рассчитана на легковой транспорт. Его открытие поможет разгрузить другие пункты пропуска для легковых автомобилей. Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram-канале конкретизировал: "Он будет работать для пассажирских автомобилей, и это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан".

Инфографика: Минобновление

Как отметил, заместитель главы Минобновления Сергей Деркач, грузопоток в Венгрию сегодня составляет 10% и при этом "ключевая причина такого показателя – недостаточная способность нашей границы, а это около 250 грузовиков в сутки на выезд. К примеру, в Румынию за сутки может выехать вдвое больше. Постепенно развиваем этот участок границы".

Напомним, речь о МАПП "Большая Паладь – Надьгодош" идет уже не один год. Стороны каждый раз договариваются, планируют реализацию проекта в ближайшей перспективе, но проходят годы и ... ничего не делается.

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Скажем, осенью 2017 года (18-19 октября) стороны подробно обсудили актуальные и важные вопросы, в том числе перспективы открытия пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош".

Как еще тогда отметили представители венгерской стороны, они уже провели подготовительные работы по созданию инфраструктуры пункта пропуска "Великая Падаль – Надьгодош" для введения совместного пограничного и таможенного контроля на территории Венгрии. Запланированный срок реализации проекта – лето 2018 года.

Сегодня на календаре 2024 год. Стороны все еще договариваются, но есть надежда, что на этот раз результат будет реальный.