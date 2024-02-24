Кабмін прийняв відразу два суттєвих рішення щодо змін на кордоні з Угорщиною – погоджено відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" та запуск порожніх вантажівок через МАПП "Лужанка – Берегшурань".

Зміни внесено до профільної Угоди. Щоправда, для реалізації проєкту слід дочекатися погодження угорських колег. На робочому рівні ці питання опрацьовано, обговорено та погоджено. Після офіційного рішення сторони перейдуть в практичну площину виконання запланованого.

Пріоритетним для України є запуск порожнього транспорту через Лужанку, що дозволить розвантажити МАПП "Чоп". Це – єдиний пункт, що пропускає вантажівки до Угорщини.

Читайте також Угорщина стала центром з виробництва акумуляторних батарей у Європі

Завдання в тому, щоб зробити результативнішим пункт пропуску "Чоп" для транспорту з вантажем, а порожні фури пустити через Лужанку.

Щодо МАПП "Велика Паладь", то він розрахований на легковий транспорт. Його відкриття допоможе розвантажити інші пункти пропуску для легкових автомобілів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram-каналі конкретизував: "Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян".

Інфографіка: Мінвідновлення

Як зазначив, заступник глави Мінвідновлення Сергій Деркач, вантажопотік до Угорщини сьогодні складає 10% і при цьому "ключова причина такого показника – недостатня спроможність нашого кордону, а це близько 250 вантажівок за добу на виїзд. До прикладу, до Румунії за добу може виїхати вдвічі більше. Поступово розвиваємо цю ділянку кордону".

Нагадаємо, мова про МАПП "Велика Паладь – Надьгодош" йде вже не один рік. Сторони щоразу домовляються, планують реалізацію проєкту в найближчій перспективі, але проходять роки й… нічого не робиться.

Читайте також Два кордони отримають один пункт пропуску: три в одному буде згодом

Скажімо, восени 2017 року (18-19 жовтня) сторони детально обговорили актуальні та важливі питання, у тому числі перспективи відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош".

Як ще тоді зазначили представники угорської сторони, вони вже провели підготовчі роботи зі створення інфраструктури пункту пропуску "Велика Падаль – Надьгодош" для запровадження спільного прикордонного і митного контролю на території Угорщини. Запланований термін реалізації проєкту – літо 2018 року.

Сьогодні на календарі 2024 рік. Сторони все ще домовляються, але є сподівання, що цього разу результат буде реальний.