На заправках Австрии продавали некачественное дизтопливо

В ходе операции Финансовой гвардии и Агентства по вопросам таможни и монополий выявлена продажа низкопробного дизельного топлива в провинции Сиена. Как пишет trasportoeuropa.it, из пяти проверенных заправок на двух было не все в порядке.

Анализ проб показал существенное отклонение дизельного топлива по физическим и химическим характеристикам. Эти показатели были слишком далеки от нормы, могли навредить автомобилям, которые им заправлялись.

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Сообщается, что нарушение касалось температуры вспышки – ключевого параметра безопасности для оценки риска пожара жидкостей. Практика показывает, что ниже минимально установленного законом уровня температуры вспышки делает топливо потенциально опасным для транспортных средств и безопасности пользователей.

Следователи финансовой полиции группы Siena в ходе расследования реконструировали коммерческую цепь поставки продукта от АЗС до склада. Следы привели в провинцию Терни. Там произошло изъятие почти 70 000 литров дизельного топлива, который не соответствовал нормам.

Прокуратура выдвинула обвинения в коммерческом мошенничестве компании, которой принадлежит это предприятие. Следственные действия продолжаются, уголовное производство находится на стадии предварительного расследования.

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Дело получило огласку, стало резонансным. Вывод из товарооборота сети автозаправок такого большого количества нелегального дизельного топлива предотвратило попадание на рынок опасного продукта, который мог бы поставить под угрозу работу транспортных средств, вызвать их повреждение и поставить под угрозу безопасность дорожного движения.

В этом деле эксперты видят еще один положительный результат: разоблачение фальсификаторов поможет поддерживать честную конкуренцию среди австрийских операторов АЗС-комплексов, защитить тех, кто соблюдает правила.