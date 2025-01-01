На заправках Австрії продавали неякісне дизпальне

В ході операції Фінансової гвардії та Агентства з питань митниці й монополій виявлено продаж низькопробного дизельного пального у провінції Сієна. Як пише trasportoeuropa.it, із п’яти перевірених заправок на двох було не все гаразд.

Аналіз проб показав суттєве відхилення дизельного пального за фізичними та хімічними характеристиками. Ці показники були надто далекими від норми, могли зашкодити автомобілям, які ним заправлялися.

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Повідомляється, що порушення стосувалося температури спалаху – ключового параметра безпеки для оцінки ризику пожежі рідин. Практика показує, що нижча за мінімально встановлений законом рівень температури спалаху робить пальне потенційно небезпечним для транспортних засобів та безпеки користувачів.

Слідчі фінансової поліції групи Siena в ході розслідування реконструювали комерційний ланцюг постачання продукту від АЗС аж до складу. Сліди привели у провінцію Терні. Там відбулося вилучення майже 70 000 літрів дизельного пального, який не відповідав нормам.

Прокуратура висунула звинувачення у комерційному шахрайстві компанії, якій належить це підприємство. Слідчі дії тривають, кримінальне провадження перебуває на стадії попереднього розслідування.

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Справа набула розголосу, стала резонансною. Виведення з товарообігу мережі автозаправок такої великої кількості нелегального дизельного пального запобігло потраплянню на ринок небезпечного продукту, який міг би поставити під загрозу роботу транспортних засобів, спричинити їх пошкодження та поставити під загрозу безпеку дорожнього руху.

У цій справі експерти вбачають ще один позитивний результат: викриття фальсифікаторів допоможе підтримувати чесну конкуренцію серед австрійських операторів АЗС-комплексів, захистити тих, хто дотримується правил.