Спецтехнику на базе ЗИЛ в Нацгвардии меняют на современную

Первые образцы новой техники РХБ защиты (радиационной, химической и биологической) уже поступили в подразделения НГУ. Об этом на своей странице в Telegram-канале и Facebook сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

Вместо спецтранспорта разработки 60-х годов прошлого века на трехосных полноприводных шасси ЗиЛ-131 теперь будут дежурить новейшие образцы АРС отечественного производства. Они смонтированы на базе полноприводного автомобиля MAN с колесной формулой 6х6.

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Специалисты инженерной службы Национальной гвардии разработали техническое задание, на основе которого изготовлен опытный образец. Машина на заводских испытаниях показала хорошие результаты по всей разветвленной тематике использования – станция получила все необходимые датчики и системы.

Использование полноприводного автомобиля MAN для надстройки АРС улучшило рабочие характеристики. Теперь вместимость цистерны составляет более 5000 л, что в два раза больше относительно АРС-14 на ЗиЛ 131.

Благодаря использованию инновационных приборов управления, технологий, агрегатной базы последнего поколения управлять работой комплекса может один оператор. Первые предсерийные образцы новой техники уже изготовлены, они передаются в подразделения НГУ.

Машины пройдут необходимые испытания и тестирование с целью дальнейшего усовершенствования. В реальных условиях эксплуатации это поможет качественному проведению дегазации, дезактивации, дезинфекции вооружения и военной техники, дегазации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог жидкими растворами.

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Увеличенная в два раза емкость позволяет развернуть шесть рабочих мест, что также в два раза увеличивает производительность по специальной обработке техники по сравнению с АРС-14.

Дополнительно реализованы такие важные функции, как подогрев раствора в цистерне и обогрев в насосном отсеке. Появилось продуманное внешнее освещение рабочих мест и тому подобное.

"Это и многое другое позволяет выполнять задачи несмотря на минусовые температуры и темное время суток. Плюс есть другое дополнительное оборудование, которое мы определили, учитывая потребности такого вида боевого обеспечения", – отметил Александр Пивненко.

Фото: НГУ