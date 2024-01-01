Нацгвардія розформує старий автопарк РХБ захисту

Перші зразки нової техніки РХБ захисту (радіаційного, хімічного та біологічного) вже надійшли до підрозділів НГУ. Про це на своїй сторінці в Telegram-каналі та Facebook повідомив командувача Національної гвардії України Олександр Півненко.

Замість спецтранспорту розробки 60-х років минулого століття на тривісних повнопривідних шасі ЗіЛ-131 тепер чергуватимуть новітні зразки АРС вітчизняного виробництва. Вони змонтовані на базі повнопривідного автомобіля MAN з колісною формулою 6х6.

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Фахівці інженерної служби Національної гвардії розробили технічне завдання, на основі якого виготовлено дослідний зразок. Машина на заводських випробуваннях показала гарні результати по всій розгалуженій тематиці використання - станція отримала всі необхідні датчики та системи.

Використання повнопривідного автомобіля MAN для надбудови АРС покращило робочі характеристики. Тепер місткість цистерни складає понад 5000 л, що у два рази більше відносно АРС-14 на ЗіЛ 131.

Завдяки використанню інноваційних приладів управління, технологій, агрегатної бази останнього покоління керувати роботою комплексу може один оператор. Перші передсерійні зразки нової техніки вже виготовлено, вони передаються до підрозділів НГУ.

Машини пройдуть необхідні випробування й тестування з метою подальшого удосконалення. В реальних умовах експлуатації це допоможе якісному проведенню дегазації, дезактивації, дезінфекції озброєння та військової техніки, дегазації і дезінфекції окремих ділянок місцевості та доріг рідкими розчинам.

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Збільшена у два рази місткість дозволяє розгорнути шість робочих місць, що також у два рази збільшує продуктивність по спеціальній обробці техніки в порівнянні з АРС-14.

Додатково реалізовано такі важливі функції, як підігрів розчину в цистерні й обігрів в насосному відсіку. З’явилося продумане зовнішнє освітлення робочих місць тощо.

"Це та багато іншого дозволяє виконувати завдання не зважаючи на мінусові температури та темний час доби. Плюс є інше додаткове обладнання, яке ми визначили, враховуючи потреби такого виду бойового забезпечення", – зазначив Олександр Півненко.