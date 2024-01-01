Евакуаційний броньовик "Новатор 2" зробили у спеціальній версії

Автомобілі розроблено конструкторським бюро "Української бронетехніки" за технічним завданням Нацгвардії. Це будуть спеціальні версії для евакуації шести поранених в положенні сидячи або чотирьох в положенні лежачи.

За словами бригадного генерала Олександра Білоуса, дослідний зразок санітарно-евакуаційного автомобіля "Новатор 2" перед запуском у серійне виробництво два місяці проходив випробування в районі бойових дій. Машина показала себе з кращого боку.

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Однак після тестових випробувань у нацгвардійців з’явилися доповнення та пропозиції щодо поліпшення цієї версії. Виробник врахував усі побажання гвардійських медиків.

Фото: Нацгвардія України

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"Дуже часто виникає потреба евакуювати одразу кілька лежачих поранених бійців, тому постало принципове питання у розробці більш універсального санітарно-евакуаційного автомобіля, більш захищеного і на більшу кількість лежачих місць. А також для нас важливе питання мобільності", – наголосив начальник військово-медичного управління Головного управління Національної гвардії України полковник медичної служби Всеволод Стеблюк.

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Тепер внутрішній простір для медичного персоналу організовано ще зручніше. Ящики для медикаментів замінені на зручні органайзери, а для крапельниць вже передбачено спеціальні гачки на стелі.

Також зазначається, що санітарно-евакуаційний автомобіль на базі бронеавтомобіля Новатор 2 має рівень захисту STANAG 2. В стандартну комплектацію кожної машини також увійшла потужна система РЕБ, без якої експлуатація техніки у фронтових умовах неможлива.

Фото: Нацгвардія України

"Нам був потрібен мобільний, маневровий, обладнаний потужним РЕБом броньований автомобіль для евакуації поранених з поля бою. І ми його отримали. Разом з виробником ми кодифікували його і вже поставили на озброєння. Наразі ми отримали першу партію таких автомобілів для наших бойових бригад та медичних центрів", – розповів Олександр Білоус.

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За технічними умовами НГУ на цьому ж підприємстві вже ведеться робота над створенням командно-штабної машини. Її також побудують на базі "Новатор 2". Салон спеціально буде облаштовано під потреби сучасних методів управління військами.