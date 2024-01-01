Эвакуационный броневик "Новатор 2" сделали в специальной версии

Автомобили разработаны конструкторским бюро “Украинской бронетехники” по техническому заданию Нацгвардии. Это будут специальные версии для эвакуации шести раненых в положении сидя или четырех в положении лежа.

По словам бригадного генерала Александра Белоуса, опытный образец санитарно-эвакуационного автомобиля "Новатор 2" перед запуском в серийное производство два месяца проходил испытания в районе боевых действий. Машина показала себя с лучшей стороны.

Читайте также "Новатор" пострадал от дронов, но людей защитил

Однако после тестовых испытаний у нацгвардейцев появились дополнения и предложения по улучшению этой версии. Производитель учел все пожелания гвардейских медиков.

Фото: Нацгвардия Украины

Несмотря на морозы и непогоду волонтеры везут лекарства и продукты на прифронтовые территории. Вы также можете присоединиться к доброму делу. Заправьте волонтерский транспорт, подвесив любое количество литров Доброго топлива на WOG. Добролитры, за которые платят карточкой Visa, автоматически удваивается. Рекламная информация

"Очень часто возникает необходимость эвакуировать сразу несколько лежачих раненых бойцов, поэтому встал принципиальный вопрос в разработке более универсального санитарно-эвакуационного автомобиля, более защищенного и на большее количество лежачих мест. А также для нас важен вопрос мобильности", – отметил начальник военно-медицинского управления Главного управления Национальной гвардии Украины полковник медицинской службы Всеволод Стеблюк.

Читайте также Тест-драйв десятиместного бронеавтомобиля "Новатор-2"

Теперь внутреннее пространство для медицинского персонала организовано еще удобнее. Ящики для медикаментов заменены на удобные органайзеры, а для капельниц уже предусмотрены специальные крючки на потолке.

Также отмечается, что санитарно-эвакуационный автомобиль на базе бронеавтомобиля Новатор 2 имеет уровень защиты STANAG 2. В стандартную комплектацию каждой машины также вошла мощная система РЭБ, без которой эксплуатация техники во фронтовых условиях невозможна.

Фото: Нацгвардия Украины

"Нам был нужен мобильный, маневровый, оборудованный мощным РЭБом бронированный автомобиль для эвакуации раненых с поля боя. И мы его получили. Вместе с производителем мы кодифицировали его и уже поставили на вооружение. Сейчас мы получили первую партию таких автомобилей для наших боевых бригад и медицинских центров", – рассказал Александр Белоус.

Читайте также Броневики "Новатор" уже с завода идут с системами РЭБ

По техническим условиям НГУ на этом же предприятии уже ведется работа над созданием командно-штабной машины. Ее также построят на базе "Новатор 2". Салон специально будет обустроен под нужды современных методов управления войсками.