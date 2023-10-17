Кража огнестрельного оружия и Америке чаще всего осуществляется из автомобилей: статистика последних лет свидетельствует, что припаркованные машины стали поставщиком оружия номер один.

В 2020 году припаркованные автомобили были самым большим источником украденного огнестрельного оружия в Америке. В 2022 году ситуация повторилась.

Согласно исследованию группы контроля над оружием Everytown for Gun Safety, десять лет назад примерно четверть всего украденного оружия в Америке получена из припаркованных машин, сообщает New York Times. А в 2022 году из автомобилей стащили уже половину всего похищенного оружия.

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Есть и своеобразные рекорды роста. Скажем, в Нэшвилле за последнее десятилетие количество огнестрельного оружия, украденного из припаркованных транспортных средств, выросло почти в десять раз. Статистика поразительна: в 2012 году из автомобилей было своровано только 152 единицы оружия, а в 2022 году эта цифра выросла до 1378.

Похищенное оружие часто используется в преступлениях. Скажем, похищенный из Dodge Charger в Нэшвилле в 2022 году 9-мм пистолет Glock спустя год был использован преступником, ранившим по меньшей мере пятерых человек.

Спрятанное в бардачке оружие воришками изымается в первую очередь – самое любимое место поиска. Фото: jalopnik.com

В настоящее время разные штаты начинают совершенствовать правила хранения оружия. В Теннесси уже подготовлен законопроект о запрете оставлять огнестрельное оружие в транспортном средстве, если оно не "заперто в багажнике, бытовом или бардачковом ящике или в закрытом контейнере, надежно закрепленном".

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Правда, Национальная стрелковая ассоциация (NRA) и другие сторонники возражают против этих мер. Они утверждают, что законы нацелены на жертв ограбления, и говорят, что такие меры могут помешать владельцам сообщать о своем оружии как о похищенном. Законодатели пытаются обойти эти возражения.

Оружие под рукой хорошо, когда вы в машине, но если вы в магазине, то оно уже не ваше. Фото: petersenshunting.com

Однако в Калифорнии, Нью-Йорке и Нью-Джерси уже действуют законы, обязывающие хранить огнестрельное оружие в безопасных отделениях. В других штатах этому противостоят. Например, Вирджиния недавно попыталась ввести такое мероприятие, но не смогла.

В некоторых штатах власти уже начали просто раздавать сейфы для хранения оружия в автомобилях, чтобы обуздать эту опасную тенденцию.