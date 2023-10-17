Викрадення вогнепальної зброї й Америці найчастіше здійснюється з автомобілів: статистика останніх років свідчить, що припарковані машини стали постачальником зброї номер один.

У 2020 році припарковані автомобілі були найбільшим джерелом викраденої вогнепальної зброї в Америці. У 2022 році ситуація повторилася.

Згідно з дослідженням групи контролю над зброєю Everytown for Gun Safety, десять років тому приблизно чверть усієї викраденої зброї в Америці отримано з припаркованих машин, повідомляє New York Times. А у 2022 році з автомобілів поцупили вже більшу частину всієї викраденої зброї.

Читайте також Поліція нагадала як захистити свій автомобіль від крадіїв

Є й своєрідні рекорди зростання. Скажімо, у Нешвіллі за останнє десятиліття кількість вогнепальної зброї, вкраденої з припаркованих транспортних засобів, зросла майже в десять разів. Статистика разюча: у 2012 році з автомобілів було викрадено лише 152 одиниці зброї, а у 2022 році ця цифра зросла до 1378.

Викрадена зброя часто використовується у злочинах. Скажімо, викрадений з Dodge Charger у Нешвіллі у 2022 році 9-мм пістолет Glock через рік був використаний злочинцем, який поранив щонайменше п’ятьох людей.

Схована у бардачку зброя злодюжками вилучається в першу чергу – найулюбленіше місце пошуку. Фото: jalopnik.com

Нині різні штати починають удосконалювати правила зберігання зброї. У Теннессі вже підготовлено законопроєкт про заборону залишати вогнепальну зброю в транспортному засобі, якщо вона не "замкнена в багажнику, побутовому або бардачковому ящику чи в закритому контейнері, надійно закріпленому".

Читайте також В США заарештували злочинну групу, яка зрізала каталізаторів на 1 мільйон доларів

Щоправда, Національна стрілецька асоціація (NRA) та інші прихильники заперечують проти цих заходів. Вони стверджують, що закони націлені на жертв пограбування, і кажуть, що такі заходи можуть перешкодити власникам повідомляти про свою зброю як про викрадену. Законодавці намагаються обійти ці заперечення.

Зброя під рукою добре, коли ви в машині, але якщо ви в магазині, то вона вже не ваша. Фото: petersenshunting.com

Однак у Каліфорнії, Нью-Йорку і Нью-Джерсі уже діють закони, які зобов’язують зберігати вогнепальну зброю в безпечних відділеннях. В інших штатах цьому протистоять. Наприклад, Вірджинія нещодавно спробувала запровадити такий захід, але не змогла.

В деяких штатах влада вже почала просто роздавати сейфи для зберігання зброї в автомобілях, щоб приборкати цю небезпечну тенденцію.