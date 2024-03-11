Информация о заполненности парковочных мест в центре столицы считывается камерами и передается в приложение.
В приложении "Киев цифровой" отныне можно узнать заполненность киевских парковок. Правда, пока только в центральной части города.
Напомним: парковка в Киеве сейчас бесплатная
Для этого в приложении "Киев цифровой" нужно открыть вкладку "Почасовая парковка", Приложение определит геолокацию смартфона и покажет парковочные площадки поблизости. Если вас интересует другой район, можно найти его на карте. На выбранном участке высвечиваются парковочные площадки в виде точек разных цветов:
- Зеленый: свободно более 70% мест
- Желтый: свободно 40-70% мест
- Красный: остались последние места
- Серый: все места заняты
Также есть обозначения голубым цветом – это значит, что на этих стоянках система оповещения заполняемости не работает. Выбрав паркинг, система показывает стоимость часа стоянки – сейчас всюду светятся нули – парковка бесплатная. Но свободных мест в рабочие дни мало.
Сервис пока доступен на 54 площадках первой зоны парковки.
Напомним, что с помощью приложения можно заказать доставку горючего прямо на дом.