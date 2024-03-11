Інформація про заповненість паркувальних місць у центрі столиці зчитується камерами та передається у застосунок.

У застосунку “Київ цифровий” відтепер можна дізнатись заповненість київських парковок. Щоправда, поки що лише у центральній частині міста.

Нагадаємо: паркування у Києві наразі безкоштовне

Для цього у додатку “Київ цифровий” потрібно відкрити вкладку “Погодинне паркування”, Застосунок визначить геолокацію смартфону та покаже паркувальні майданчики поблизу. Якщо вас цікавить інший район, можна знайти його на карті. На обраній ділянці висвічуються паркувальні майданчики у вигляді крапок різних кольорів:

Зелений: вільно понад 70% місць

Жовтий: вільно 40-70% місць

Червоний: залишилися останні місця

Сірий: усі місця зайняті

Також є позначення голубим кольором – це значить, що на цих стоянках система оповіщення заповнюваності не працює. Обравши паркінг, система показу вартітсть години стоянки – наразі усюди світяться нулі – паркування безкоштовне. Але вільних місць в робочі дні обмаль.

Сервіс поки доступний на 54 майданчиках першої зони паркування.

Нагадаємо, що за допомогою додатку можна замовити доставку пального прямо додому.