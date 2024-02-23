Платити за стоянку на виділених місцях не потрібно, а от на заборонених - оштрафують.

У столиці паркування на паркінгах «Київтранспарксервіс» знову став тимчасово безкоштовним. Причина – кияни подали у суд за безпідставно високий тариф на столичних вулицях. Про це з’явилась інформація у мобільному застосунку “Київ Цифровий”, за допомогою якого можна було сплачувати за стоянку у відведених місцях.

Нагадаємо, за неправильне паркування на Київщині невідомий прострілив колеса

Це вже не вперше через судовий процес щодо встановлення тарифів на паркування плата за неї відміняється.

“Інспектори не накладатимуть штрафи за несплату паркування, проте штрафи за порушення правил дорожнього руху діють, як і раніше, – йдеться у повідомленні додатку. – Якщо шахраї вимагатимуть у вас оплату на муніципальних паркінгах, викликайте поліцію”.

Цікаво, що жоден інший офіційне джерело київської влади не сповістило про це водіїв. Тож попри заборону, непоінформовані водії можуть сплачувати за паркування іншим способом – наприклад, через сторонні додатки, в тому числі банківські.

Щойно оплата паркування відновиться в місті, в додатку “Київ цифровий” інформація з’явиться. Нагадаємо, що до заборони збирати плату за стоянку тарифи у Києві складали:

в першій зоні паркування – 35 грн/годину;

в другій зоні паркування – 25 грн/годину;

в третій зоні паркування – 5 грн/годину.

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