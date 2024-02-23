Платить за стоянку на выделенных местах не нужно, а вот на запрещенных - оштрафуют.

В столице парковка на паркингах "Киевтранспарксервис" снова стала временно бесплатной. Причина – киевляне подали в суд за безосновательно высокий тариф на столичных улицах. Об этом появилась информация в мобильном приложении "Киев Цифровой", с помощью которого можно было платить за стоянку в отведенных местах.

Напомним, за неправильную парковку на Киевщине неизвестный прострелил колеса

Это уже не первый раз из-за судебного процесса по установления тарифов на парковку плата за нее отменяется.

"Инспекторы не будут накладывать штрафы за неуплату парковки, однако штрафы за нарушение правил дорожного движения действуют, как и раньше, – говорится в сообщении приложения. – Если мошенники будут требовать у вас оплату на муниципальных паркингах, вызывайте полицию".

Интересно, что ни один другой официальный источник киевской власти не сообщил об этом водителей. Поэтому несмотря на запрет, неинформированные водители могут платить за парковку другим способом – например, через сторонние приложения, в том числе банковские.

Как только оплата парковки восстановится в городе, в приложении "Киев цифровой" информация появится. Напомним, что до запрета собирать плату за стоянку тарифы в Киеве составляли:

в первой зоне парковки – 35 грн/час;

во второй зоне парковки – 25 грн/час;

в третьей зоне парковки – 5 грн/час.

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