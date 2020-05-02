Немецкий концерн объявил конкурс дизайна для всех желающих.

Считаете дизайн Volkswagen слишком традиционным? У вас есть шанс его изменить. Производитель ко дню дизайна 27 апреля объявил конкурс на лучшую идею автомобиля Volkswagen ID.3, который может быть выпущен в 2050 году.

3D-модель Volkswagen ID.3 должна быть опубилкована в вашем личном аккаунте Instagram с хэштегом #VolkswagenDesign2050.

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Команда дизайнеров Volkswagen, которую возглавляет Клаус Бишофф, исполнительный директор Volkswagen Design, выберет лучшие три конструкции в течение трех недель. Победители будут приглашены в Вольфсбург, а Volkswagen AG создаст ¼ масштабную модель для победителя конкурса на основе данных 3D.

Подробные условия конкурса – по ссылке.

Первые скетчи, хоть и не соответствуют условиям конкурса, очень оригинальные. Смотрите примеры:

Напомним, что VW Golf поставили на 20-дюймовые диски.