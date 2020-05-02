Німецький концерн оголосив конкурс дизайну для усіх бажаючих.

Вважаєте дизайн Volkswagen занадто традиційним? У вас є шанс його змінити. Виробник до дня дизайну 27 квітня оголосив конкурс на кращу ідею автомобіля Volkswagen ID.3, який можу бути випущений у 2050 році.

3D-модель Volkswagen ID.3 має бути опубілкована у вашому особистому акаунті Instagram з хештегом # VolkswagenDesign2050.

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Команда дизайнерів Volkswagen, яку очолює Клаус Бішофф, виконавчий директор Volkswagen Design, вибере найкращі три конструкції протягом трьох тижнів. Переможців буде запрошено до Вольфсбурга, а Volkswagen AG створить ¼ масштабну модель для переможця конкурсу на основі даних 3D.

Детальні умови конкурсу – за посиланням.

Перші скетчі, хоч і не відповідають умовам конкурсу, дуже оригінальні. Дивіться приклади:

Нагадаємо, що VW Golf поставили на 20-дюймові диски.