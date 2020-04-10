Британська люксова марка оголосила відкритий конкурс дитячих малюнків на тему футуристичного Rolls-Royce. Найцікавіші дитячі фантазії перетворяться на графічні концепти.

Зараз автовиробники намагаються різними способами підтримати своїх клієнтів та усіх, хто змушений залишатись вдома, через коронавірус. Audi та Aston Martin підготували фірмові розмальовки, FCA також закликає малювати, але на більш професійному рівні, а марка Rolls-Royce вирішила об’єднати зусилля любителів та професіоналів.

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Змагання називається Young Designer Competition, долучитись до участі можуть усі охочі, розмістивши свої малюнки на спеціальному сайті Rolls-RoyceYoungDesignerCompetition.com. Обв’язкова умова: вік автора повинен бути не більше 16 років. Роботи приймаються до 18 травня.

Команда дизайнерів Rolls-Royce оцінить усі заявки та вибере одного переможця. Вони отримають професійно оформлену ілюстрацію свого дизайну – подібно до “Крабмобіля” хлопчика Томаса. Крім того, переможець отримає сертифікат з автографом генерального директора Rolls-Royce Торстена Мюллер-Отвос.

Хоча конкурс глобальний, учасники з Великобританії мають шанс на додаткові призи: у перший день повернення до школи, юного митця відвезе на навчання Rolls-Royce Phantom з особистим шофером, а його школа отримає комплект електромобілів Greenpower для участі в Greenpower Challenge.

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