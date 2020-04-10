Британская люксовая марка объявила открытый конкурс детских рисунков на тему футуристического Rolls-Royce. Самые интересные детские фантазии превратятся в графические концепты.

Сейчас автопроизводители пытаются разными способами поддержать своих клиентов и всех, кто вынужден оставаться дома, из-за коронавируса. Audi и Aston Martin подготовили фирменные раскраски, FCA также призывает рисовать, но на более профессиональном уровне, а марка Rolls-Royce решила объединить усилия любителей и профессионалов.

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Соревнование называется Young Designer Competition, приобщиться к участию могут все желающие, разместив свои рисунки на специальном сайте Rolls-RoyceYoungDesignerCompetition.com. Обвязательное условие: возраст автора должен быть не более 16 лет. Работы принимаются до 18 мая.

Команда дизайнеров Rolls-Royce оценит все заявки и выберет одного победителя. Они получат профессионально оформленную иллюстрацию своего дизайна – подобно “Крабмобилю” мальчика Томаса. Кроме того, победитель получит сертификат с автографом генерального директора Rolls-Royce Торстена Мюллер-Отвос.

Хотя конкурс глобальный, участники из Великобритании имеют шанс на дополнительные призы: в первый день возвращения в школу, юного художника отвезет на обучение Rolls-Royce Phantom с личным шофером, а его школа получит комплект электромобилей Greenpower для участия в Greenpower Challenge.

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