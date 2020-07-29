Этот универсал ГАЗ-31105 Волга выглядит очень нестандартно. Если присмотреться, то сразу становится понятно, что это не заводской вагон.

Оригинальный универсал Волга создал своими руками один житель Томской области в России. Причем, сначала автомобиль был именно седаном.

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Донором стал праворульный универсал Toyota Camry Gracia – такие выпускались с 1996 по 2002 год. У него позаимствовали детали задней части кузова и салон.

Тюнинг Волги также включает усстановку японских мотора и КПП, хотя точно неизвестно, каких именно. По одной версии, там стандартный 2,2-литровый двигатель Toyota Camry XV20, по другой – гибридная установка Тойота с полным приводом.