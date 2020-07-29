Цей універсал ГАЗ-31105 Волга виглядає дуже нестандартно. Якщо придивитися, то відразу стає зрозуміло, що це не заводський вагон.

Оригінальний універсал Волга створив своїми руками один житель Томської області у Росії. Причому, спочатку автомобіль був саме седаном.

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Донором став праворульний універсал Toyota Camry Gracia - такі випускалися з 1996 по 2002 рік. У нього запозичили деталі задньої частини кузова і салон.

Тюнінг Волги також включає усстановку японських мотора і КПП, хоча точно невідомо, яких саме. За однією версією, там стандартний 2,2-літровий двигун Toyota Camry XV20, за іншою - гібридна установка Тойота з повним приводом.