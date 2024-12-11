Нарушителей ПДД начали штрафовать с вертолета

Всего в тот декабрьский день патрульные Mossos d'Esquadra во время макроконтроля грузовиков зафиксировали 247 нарушений. Кроме упомянутых 238 квитанций за обгон в запрещенных местах, еще были составлены протоколы на уплату штрафов за несанкционированное пользование телефоном и некоторые другие причины.

За один полет проконтролировано 640 тяжелых транспортных средств, 43 из которых по сообщению с вертолета остановили наземные экипажи. Об этом пишет lavanguardia.com.

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Специальный прибор мониторинга и наблюдения за грузовиками, примененный Servei Català de Transit и транзитным отделом Mossos d'Esquadra, проконтролировал за полет 640 тяжелых фур. Прибор фиксации установлен на штативе впереди корпуса вертолета (см. на видео внизу).

Все фиксировалось как на стационарный прибор фотофиксации. В случае нарушения ПДД это становилось основанием для оформления "писем счастья".

Наземные экипажи по подсказке авиапатруля без работы не сидели. Фото: Mossos d'Esquadra

Самые рискованные 43 нарушения побудили принятия немедленных мер. К водителям таких грузовиков принимались меры наземными патрульными, которым авиапатруль передавал информацию.

В 42 случаях дополнительно выявлены нарушения правил работы и отдыха, махинации с тахографом. В нескольких случаях у водителей отсутствовали свидетельства о профессиональной подготовке

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Также зафиксировано девять нарушений технического состояния транспортных средств, использование непригодных шин. А еще проведено шесть обысков кинологической службой контроля за транспортировкой наркотиков, но они оказались отрицательными – наркотических веществ не обнаружено.