Порушників ПДР почали штрафувати з гелікоптера

Загалом того грудневого дня патрульні Mossos d'Esquadra під час макроконтролю вантажівок зафіксували 247 порушень. Окрім згаданих 238 квитанцій за обгін у заборонених місцях, ще були складені протоколи на сплату штрафів за несанкціоноване користування телефоном та деякі інші причини.

За один політ проконтрольовано 640 важких транспортних засобів, 43 з яких за повідомленням з гелікоптера зупинили наземні екіпажі. Про це пише lavanguardia.com.

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Спеціальний пристрій моніторингу та спостереження за вантажівками, застосований Servei Català de Transit і транзитним відділом Mossos d'Esquadra, проконтролював за політ 640 важких фур. Прилад фіксації встановлено на штативі попереду корпуса гелікоптера (див. на відео внизу).

Все фіксувалося як і на стаціонарний прилад фотофіксації. У разі порушення ПДР це ставало підставою для оформлення "листів щастя".

Наземні екіпажі за підказкою авіапатруля без роботи не сиділи. Фото: Mossos d'Esquadra

Найризикованіші 43 порушення спонукали вжиття негайних заходів. До водіїв таких вантажівок вживалися заходи наземних патрульних, екіпажів яким авіапатрульні передавали інформацію.

В 42 випадку додатково виявлено порушення правил роботи та відпочинку, махінації з тахографом. В кількох випадках у водіїв були відсутні свідоцтва про професійну підготовку

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Також зафіксовано дев’ять порушень технічного стану транспортних засобів, використання непридатних шин. А ще проведено шість обшуків кінологічною службою контролю за транспортуванням наркотиків, але вони виявилися негативними – наркотичних речовин не виявлено.