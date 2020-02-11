Американское космическое агентство NASA готовит миссию на Луну под названием Artemis (Артемида). Космонавтам понадобится надежный транспорт для передвижения по каменистой поверхности, обязательно электрический и желательно роботизированный.

Запуск миссии Artemis назначен на 2024 год, а уже сейчас активно ведется поиск "лунных роверов".

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"Космическое агентство просит представить на рассмотрение концепты роботизированных мобильных систем для транспортировки по лунной поверхности оборудования, чтобы проводить важные научные исследования на больших площадях, включая области, куда самостоятельно не смогут добраться люди", – говорится в открытом обращении NASA.

Требования к транспорту не предусматривают герметичный салон – скорее, это будет родстер, однако важно, чтобы он имел как можно больший запас хода на одном заряде. Пешие астронавты в скафандрах могут удаляться от базы максимум на 800 метров, а с транспортом – более 15 километров.

"Мы хотим привлечь к процессу лидеров отрасли в области вездеходов, электромобилей. Приобретенный опыт пригодится не только для космической отрасли. Мы стремимся, чтобы наши вездеходы на Луне использовали и стимулировали инновации в области хранения и управления энергией электромобилей, автономного вождения и устойчивости к экстремальной окружающей среде", – отмечает директор программ NASA по исследованиям Луны человеком Маршалл Смит.

Интересно, что перед объявлением NASA, компания Lexus показала семь дизайнерских концептов транспорта для Луны. Однако все они – слишком футуристические для миссии Artemis.

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