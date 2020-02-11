Американське космічне агентство NASA готує місію на Місяць під назвою Artemis (Артеміда). Космонавтам знадобиться надійний транспорт для пересування кам'янистою поверхнею, обов'язково електричний і бажано роботизований.

Запуск місії Artemis призначений на 2024 рік, а вже зараз активно ведеться пошук “місячних роверів”.

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“Космічне агентство просить подати на розгляд концепти роботизованих мобільних систем для транспортування по місячній поверхні обладнання, щоб проводити важливі наукові дослідження на великих площах, включаючи області, куди самостійно не зможуть дістатись люди”, – сказано у відкритому зверненні NASA.

Вимоги до транспорту не передбачають герметичний салон – скоріше, це буде родстер, однак важливо, аби він мав якмога більший запас ходу на одному заряді. Піші астронавти в скафандрах можуть віддалятись від бази максимум на 800 метрів, а з транспортом – більше 15 кілометрів.

“Ми хочемо залучити до процесу лідерів галузі в області всюдиходів, електромобілів. Набутий досвід стане в нагоді не тільки для космічної галузі. Ми прагнемо, щоб наші всюдиходи на Місяці використовували і стимулювали інновації в області зберігання і управління енергією електромобілів, автономного водіння і стійкості до екстремального навколишнього середовища”, – зазначає , директор програм NASA з досліджень Місяця людиною Маршалл Сміт.

Цікаво, що перед оголошенням NASA, компанія Lexus показала сім дизайнерських концептів транспорту для Місяця. Однак усі вони – занадто футуристичні для місії Artemis.

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