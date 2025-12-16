Насколько выгоден бизнес "автогражданка"

По официальной информации от МСТБУ за первые 11 месяцев 2025 года стоимость полисов автогражданки, благодаря подписанному Зеленским закона, выросла на 121% а, средний размер выплат увеличился лишь на 37%.

По итогам января–ноября 2025 года на украинском рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было заключено 6 641 392 договора. Это на 5,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Вместе с тем ОСАГО фактически окончательно перешло в цифровой формат: 99,7 процента договоров оформлено в электронном виде.

Несмотря на сокращение количества полисов, финансовые показатели рынка продемонстрировали резкий рост. Общий объем страховых премий за одиннадцать месяцев достиг 20,9 миллиарда гривен, что на 121 процент больше по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость договора выросла более чем вдвое - до 3 153 гривен против 1 346 гривен в 2024 году. Это свидетельствует о глубокой трансформации тарифной модели ОСАГО, а не о расширении клиентской базы.

Урегулирование страховых случаев и динамика выплат

В течение января–ноября 2025 года украинские страховые компании урегулировали 136 058 страховых случаев, что на 4,7 процента больше, чем в прошлом году. Несмотря на умеренный рост количества ДТП, финансовая нагрузка на страховщиков выросла значительно быстрее. Общая сумма страховых выплат с начала года достигла 6 миллиардов гривен, что на 37 процентов больше, чем в 2024 году.

Средний размер выплаты по договору ОСАГО в 2025 году составил 44 038,9 гривны, тогда как годом ранее этот показатель был равен 33 627,6 гривны. Таким образом, средняя выплата выросла более чем на 30 процентов, что дополнительно давит на экономику страховых компаний.

Роль Европротокола и влияние изменений в лимитах выплат

Почти половина страховых случаев в сегменте ОСАГО оформлялась без участия полиции. С помощью Европротокола было зафиксировано 45,4 процента ДТП, или 61 744 случая. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество таких урегулирований выросло на 24 процента.

Еще более показательной является динамика выплат по Европротоколу. Общий объем компенсаций в этом сегменте вырос на 89 процентов и достиг 1,8 миллиарда гривен. Средняя выплата по Европротоколу увеличилась с 18 696,8 гривны в 2024 году до 28 493,2 гривны в 2025 году, что означает прирост на 52,4 процента.

Ключевым фактором такого роста стала отмена лимита выплат в размере 80 000 гривен. Сейчас возмещение осуществляется в пределах страхового лимита по имущественному ущербу - до 250 000 гривен на одного потерпевшего. Это решение существенно изменило финансовую модель ОСАГО и непосредственно повлияло как на средний размер выплат, так и на рост страховых тарифов.

Общая оценка рыночных тенденций

Текущие показатели свидетельствуют о структурном сдвиге на рынке ОСАГО. Уменьшение количества договоров сочетается с резким ростом среднего чека и выплат, что указывает на удорожание страховой защиты для автовладельцев и повышение ответственности страховщиков. В то же время почти полная цифровизация сегмента подтверждает зрелость рынка с точки зрения технологической инфраструктуры.