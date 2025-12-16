Наскільки вигідний бізнес "автоцивілка"

За офіційною інформацією від МСТБУ за перші 11 місяців 2025 року вартість полісів автоцивілки, завдяки підписаному Володимиром Зеленським закону, зросла на 121% а, середній розмір виплат збільшився лише на 37%.

За підсумками січня–листопада 2025 року на українському ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів було укладено 6 641 392 договори. Це на 5,4 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас ОСЦПВ фактично остаточно перейшло в цифровий формат: 99,7 відсотка договорів оформлено в електронному вигляді.

Попри скорочення кількості полісів, фінансові показники ринку продемонстрували різке зростання. Загальний обсяг страхових премій за одинадцять місяців досяг 20,9 мільярда гривень, що на 121 відсоток більше порівняно з минулим роком. Середня вартість договору зросла більш ніж удвічі — до 3 153 гривень проти 1 346 гривень у 2024 році. Це свідчить про глибоку трансформацію тарифної моделі ОСЦПВ, а не про розширення клієнтської бази.

Врегулювання страхових випадків і динаміка виплат

Протягом січня–листопада 2025 року українські страхові компанії врегулювали 136 058 страхових випадків, що на 4,7 відсотка більше, ніж торік. Незважаючи на помірне зростання кількості ДТП, фінансове навантаження на страховиків зросло значно швидше. Загальна сума страхових виплат із початку року досягла 6 мільярдів гривень, що на 37 відсотків більше, ніж у 2024 році.

Середній розмір виплати за договором ОСЦПВ у 2025 році становив 44 038,9 гривні, тоді як роком раніше цей показник дорівнював 33 627,6 гривні. Таким чином, середня виплата зросла більш ніж на 30 відсотків, що додатково тисне на економіку страхових компаній.

Роль Європротоколу та вплив змін у лімітах виплат

Майже половина страхових випадків у сегменті ОСЦПВ оформлювалася без участі поліції. За допомогою Європротоколу було зафіксовано 45,4 відсотка ДТП, або 61 744 випадки. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість таких врегулювань зросла на 24 відсотки.

Ще більш показовою є динаміка виплат за Європротоколом. Загальний обсяг компенсацій у цьому сегменті зріс на 89 відсотків і сягнув 1,8 мільярда гривень. Середня виплата за Європротоколом збільшилася з 18 696,8 гривні у 2024 році до 28 493,2 гривні у 2025 році, що означає приріст на 52,4 відсотка.

Ключовим фактором такого зростання стало скасування ліміту виплат у розмірі 80 000 гривень. Наразі відшкодування здійснюється в межах страхового ліміту за майновим збитком — до 250 000 гривень на одного потерпілого. Це рішення суттєво змінило фінансову модель ОСЦПВ та безпосередньо вплинуло як на середній розмір виплат, так і на зростання страхових тарифів.

Загальна оцінка ринкових тенденцій

Поточні показники свідчать про структурний зсув на ринку ОСЦПВ. Зменшення кількості договорів поєднується з різким зростанням середнього чека та виплат, що вказує на подорожчання страхового захисту для автовласників і підвищення відповідальності страховиків. Водночас майже повна цифровізація сегмента підтверджує зрілість ринку з точки зору технологічної інфраструктури.