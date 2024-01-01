Настоящая свалка раритетных автомобилей выставят на аукцион

Как сообщает Motor1, уникальную коллекцию Руди Кляйна, которая, фактически, является свалкой ретро-автомобилей, продадут на аукционе в октябре. В 1950-х Кляйн иммигрировал в США, где открыл бизнес на свалке, сосредоточившись на европейских автомобилях.

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Всю свою жизнь он собирал известные европейские модели авто. После смерти Руди в 2001 году, его семья продолжила сохранять свалку в функциональном состоянии. Среди наиболее уникальных экспонатов на свалке Кляйна - довоенный Mercedes-Benz.

RM Sotheby's еще не обнародовал полных подробностей, однако, известно, что также на свалке есть Mercedes 300 SL, Porsche 356, несколько Lamborghini Miura и целые ряды автомобильных запчастей. Также на свалке есть уникальных Horch 855 Special Roadster 1939 года. Эксперты считают, что это единственный уцелевший экземпляр во всем мире.

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"Открытие скрытого Mercedes 500K или Alloy Gullwing - это та история, которая резонирует со всеми, а не только с энтузиастами автомобилей. То, что Кляйн собрал здесь, является единственным в своем роде, и мы знаем, что многие из этих автомобилей будут жить поколениями и станут поводом для новых проектов, или просто сохранятся в своем первоначальном состоянии. Это действительно захватывающая возможность для коллекционеров", — сказал Кэри Ал, автомобильный специалист RM Sotheby's.