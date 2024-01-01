Справжнє звалище раритетних автівок виставлять на аукціон

Як повідомляє Motor1, унікальну колекцію Руді Кляйна, яка, фактично, є звалищем ретро-автівок, продадуть на аукціоні у жовтні. У 1950-х Кляйн імігрував до США, де відкрив бізнес на сміттєзвалищі, зосередившись на європейських автомобілях.

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Все своє життя він збирав відомі європейські моделі авто. Після смерті Руді у 2001 році, його родина продовжила зберігати звалище у функціональному стані. Серед найбільш унікальних експонатів на звалищі Кляйна - довоєнний Mercedes-Benz.

RM Sotheby's ще не оприлюднив повних подробиць, проте, відомо, що також на звалищі є Mercedes 300 SL, Porsche 356, кілька Lamborghini Miura та цілі ряди автомобільних запчастин. Також на звалищі є унікальних Horch 855 Special Roadster 1939 року. Експерти вважають, що це єдиний вцілілий екземпляр у всьому світі.

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«Відкриття прихованого Mercedes 500K або Alloy Gullwing — це та історія, яка резонує з усіма, а не лише з ентузіастами автомобілів. Те, що Кляйн зібрав тут, є єдиним у своєму роді, і ми знаємо, що багато з цих автомобілів житимуть поколіннями й стануть приводом для нових проєктів, або просто збережуться у своєму початковому стані. Це справді захоплююча можливість для колекціонерів», — сказав Кері Ал, автомобільний фахівець RM Sotheby's.