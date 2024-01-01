Navistar переименуется в International: причина в "новой метле"

Ребрендинг Navistar на International предусматривает три главные задачи: упростить работу с клиентами, использовать портфель решений и развивать долгосрочное партнерство. При этом IC Bus и Fleetrite останутся отдельными брендами, но будут частью международного портфолио. Об этом пишут Transport Topics, Truck News и другие специализированные ресурсы.

"Мы делаем разумные инвестиции, предпринимаем правильные действия, чтобы сделать фундаментальные усовершенствования и оптимизировать процесс, чтобы обеспечить будущий успех. Компания занята обновлением своих продуктов. Следующим большим для нас является тягач Class 8, в частности, шоссейный тягач. Мы также развиваем технологию аккумуляторных электромобилей", – сказал исполнительный вице-президент по коммерческим операциям Дэн Кайзер.

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По словам Кайзера, акцент также делается на качестве и стабилизации цепочки поставок, чтобы она могла удовлетворить рыночный спрос в любом конкретном цикле.

Стали известны и причины ребрендинга. Их оказалось три – новый лидер с новым видением, требования акционеров и препятствия, вызванные развитием технологий и новыми конкурентами. Navistar International Corp., которую в 2021 году приобрела Volkswagen Group через подразделение тяжелых грузовиков Traton, отныне на пути к новым высотам под брендом International Motors.

Эволюционный процесс широкой трансформации компании продолжается с 2021 года. За это время удалось запустить интегрированную трансмиссию International S13, новый набор комплексных решений для владельцев аккумуляторных электромобилей и возродить частные финансовые услуги, которые теперь выйдут на рынок как International Financial.

По словам президент и генерального директора Матиаса Карлбаума, возвращение к International – это признание нашего богатого наследия, а также инвестиция в наше перспективное будущее.

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Новый веб-сайт International.com объединит существующие сайты Navistar.com и International Trucks.com под один зонтик. International также запускает новые аккаунты в социальных сетях.