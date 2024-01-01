Куда в Европе чаще всего ездят грузовики: интересная статистика

Начало списка из маршрутов между Нидерландами и Германией обусловлено наибольшим грузопотоком. По этому маршруту автомобильным транспортом в 2023 году перевезли 83,3 млн тонн различных грузов. Об этом говорится в отчете Евростата.

На условном пьедестале второе место заняли маршруты между Польшей и Германией с результатом 69,2 млн тонны. При этом на грузовики с польской регистрацией приходится 95 процентов всех транспортных операций, а на технику с немецкими номерными знаками – лишь 3,5 процента. Остальные 1,5 процента перевозок между Польшей и Германией осуществлялись транспортными компаниями из других стран.

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На третьем месте – перевозки между Бельгией и Францией, на четвертом – между Бельгией и Нидерландами, а на пятом – грузовые перевозки между Испанией и Францией. Кстати, в ТОП-15 Испания завершает список перевозками грузов в Германию.

Упомянутую Испанию в отчете можно встретить еще несколько раз. Там 67 процентов грузовых перевозок осуществляется внутри страны, а 33 процента тонно-километров перевозчики выполняют на международных рейсах.

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В целом распределение маршрутов в европейских странах на внутренние и международные рейсы выглядит довольно интересно. Скажем, Германия довольно пассивна в международных перевозках. Там на немецкие компании приходится лишь 13 процентов тонно-километров за пределы страны, но 87 процентов они проводят на внутренних линиях.

Квартальные автоперевозки по видам операций ЕС, 2019-2023, (млрд тонно-километров) Инфографика: Евростат

Здесь есть еще одна интересная деталь. Весь рынок перевозок в Германию, из этой страны или внутри нее, как отмечает Евростат, считается крупнейшим рынком всего континента. На местных дорогах осуществляется 22,8 процента объема грузоперевозок Европейского Союза.

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Для особо любознательных читателей приведем еще и такую статистическую деталь: в прошлом году в грузовых перевозках ЕС автомобильным транспортом доминировали пищевые продукты, напитки и табак – 308 миллиардов тонно-километров.

Всего в 2023 году объем автомобильных грузовых перевозок Евросоюза составил более 13,2 миллиарда тонн и 1 857 миллиардов тонно-километров.