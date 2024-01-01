Куди в Європі найчастіше їздять вантажівки: цікава статистика

Початок списку з маршрутів між Нідерландами та Німеччиною зумовлений найбільшим вантажопотоком. За цим маршрутом автомобільним транспортом у 2023 році перевезли 83,3 млн тонни різноманітних вантажів. Про це йдеться у звіті Євростату.

На умовному п’єдесталі другу сходинку посіли маршрути між Польщею та Німеччиною з результатом 69,2 млн тонни. При цьому на вантажівки з польською реєстрацію припадає 95 відсотків усіх транспортних операцій, а на техніку з німецькими номерними знаками – лише 3,5 відсотка. Решта 1,5 відсотка перевезень між Польщею та Німеччиною здійснювалися транспортними компаніями з інших країн.

Читайте також Євросоюз ввів нові екологічні стандарти для авто Євро 7: що вони передбачають

На третьому місці – перевезення між Бельгією та Францією, на четвертому – між Бельгією та Нідерландами, а на п’ятому – вантажні перевезення між Іспанією та Францією. До речі, в ТОП-15 Іспанія завершує список перевезеннями вантажів до Німеччини.

Згадану Іспанію у звіті можна зустріти ще кілька разів. Там 67 відсотків вантажних перевезень здійснюється всередині країни, а 33 відсотки тоннокілометрів перевізники виконують на міжнародних рейсах.

Читайте також Дороги до Євросоюзу мають бути автомагістралями: проєкт

Загалом розподіл маршрутів у європейських країнах на внутрішні та міжнародні рейси виглядає досить цікаво. Скажімо, Німеччина доволі пасивна в міжнародних перевезеннях. Там на німецькі компанії припадає лише 13 відсотків тоннокілометрів поза межі країни, але 87 відсотків вони проводять на внутрішніх лініях.

Квартальні автоперевезення за видами операцій ЄС, 2019-2023, (млрд тоннокілометрів) Інфографіка: Євростат

Тут є ще одна цікава деталь. Увесь ринок перевезень до Німеччини, з цієї країни чи всередині неї, як зазначає Євростат, вважається найбільшим ринком всього континенту. На місцевих дорогах здійснюється 22,8 відсотка обсягу вантажоперевезень Європейського Союзу.

Читайте також Авторинок у Євросоюзі продемонстрував небувале зростання

Для особливо допитливих читачів наведемо ще й таку статистичну деталь: торік у вантажних перевезеннях ЄС автомобільним транспортом домінували харчові продукти, напої та тютюн – 308 мільярдів тоннокілометрів.

Загалом у 2023 році обсяг автомобільних вантажних перевезень Євросоюзу склав понад 13,2 мільярда тонн і 1 857 мільярдів тоннокілометрів.