Navistar перейменується в International: причина в "новій мітлі"

Ребрендинг Navistar на International передбачає три головні завдання: спростити роботу з клієнтами, використовувати портфель рішень і розвивати довгострокове партнерство. При цьому IC Bus і Fleetrite залишаться окремими брендами, але будуть частиною міжнародного портфоліо. Про це пишуть Transport Topics, Truck News та інші спеціалізовані ресурси.

"Ми робимо розумні інвестиції, вживаємо правильних дій, щоб зробити фундаментальні вдосконалення та оптимізувати процес, щоб забезпечити майбутній успіх. Компанія зайнята оновленням своїх продуктів. Наступним великим для нас є тягач Class 8, зокрема, шосейний тягач. Ми також розвиваємо технологію акумуляторних електромобілів", – сказав виконавчий віцепрезидент з комерційних операцій Ден Кайзер.

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За словами Кайзера, акцент також робиться на якості та стабілізації ланцюжка постачання, щоб вона могла задовольнити ринковий попит у будь-якому конкретному циклі.

Стали відомі й причини ребрендингу. Їх виявилося три – новий лідер з новим баченням, вимоги акціонерів і перешкоди, викликані розвитком технологій і новими конкурентами. Navistar International Corp., яку у 2021 році придбала Volkswagen Group через підрозділ важких вантажівок Traton, відтепер на шляху до нових висот під брендом International Motors.

Еволюційний процес широкої трансформації компанії триває з 2021 року. За цей час вдалося запустити інтегровану трансмісію International S13, новий набір комплексних рішень для власників акумуляторних електромобілів та відродити приватні фінансові послуги, які тепер вийдуть на ринок як International Financial.

За словами президент і генерального директора Матіаса Карлбаума, повернення до International – це визнання нашої багатої спадщини, а також інвестиція в наше перспективне майбутнє.

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Новий вебсайт International.com об’єднає наявні сайти Navistar.com і International Trucks.com під одну парасольку. International також запускає нові акаунти в соціальних мережах.